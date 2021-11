Ai Bagni Misteriosi il mercatino di Natale con artigianato e laboratori per bambini

Tre weekend di Dicembre all'insegna del Wunder Mrkt ai Bagni Misteriosi, trasformati in un meraviglioso villaggio dedicato alla magia del Natale e alla creatività artigianale.

Come in uno chalet

Uno dei luoghi più affascinanti di Milano diventa un elegante chalet di montagna dal sapore retró con una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un mercatino con 80 espositori tra vintage, artigianato, modernariato, collezionismo e creatività. Un'atmosfera natalizia al chiuso e all'aperto dove immergersi per pattinare e trovare il regalo originale. E non mancano laboratori per i più piccoli e incursioni teatrali.

Informazioni utili

Il mercatino sarà aperto nei weekend del 4-5, 11-12 e 18-19 Dicembre.