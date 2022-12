Il mercatino di Natale nello 'chalet dei cani'

Torna il mercatino di Natale benefico nello chalet della Lega dei cani. Appuntamento tutti i fine settimana di dicembre in via Martiri di Cefalonia a Segrate, sede del rifugio per animali dell'associazione.

Dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18, nello chalet adiacente al rifugio sarà possibile acquistare panettoni, pandori, calendari e altre idee regalo. Il mercatino sarà aperto anche per la vigilia di Natale, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17. A questo link i cani e i gatti del rifugio in cerca di adozione. È possibile anche adottare gli animali a distanza e in questo modo sostenere tutti gli ospiti del rifugio.