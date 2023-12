Il mercatino di Natale nel carcere di Bollate

Un vero e proprio mercatino di Natale con tanto di bancarelle. È quello che verrà allestito all'interno del carcere di Bollate sabato 16 dicembre nel carcere di Bollate.

Lungo i corridoi del carcere saranno esposti e in vendita prodotti di economia carceraria con stand allestiti dalle diverse realtà e ai quali presenzieranno gli detenuti stessi che hanno collaborato alla realizzazione dei prodotti. Inoltre, presso le bancarelle dedicate sarà possibile acquistare varie produzioni carcerarie, tra cui prodotti di Zerografica, cooperativa sociale onlus, che produce stampe di vario genere (biglietti da visita, carta intestata, calendari, volantini, litografia, stampa magliette personalizzate, cuscini…); piante e fiori coltivati dalla Coop Cascina Bollate, che si occupa della manutenzione delle aree verdi e delle serre; prodotti del laboratorio di sartoria della Cooperativa sociale Alice e prodotti del Consorzio Viale dei Mille (panettoni, torroni, cioccolato, praline, ecc).

Saranno presenti anche gli stand di 'Carte bollate' e “Salute ingrata', le testate curate dai detenuti di Bollate grazie all’ausilio di collaboratori esterni, e quelli della polizia penitenziaria, dell’azienda Cisco, leader mondiale nei settori del networking e dell'It che opera all’interno del carcere, e dello Sportello giuridico. "Il tradizionale appuntamento con il mercatino di Natale rappresenta uno dei momenti più significativi per mostrare alla collettività il carcere come luogo di riscatto e di recupero - spiega Giorgio Leggieri, direttore della di reclusione -. Si tratta inoltre di un’occasione per valorizzare il lavoro di volontari e aziende che hanno deciso di investire le loro energie all’interno del Istituto con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, principio fondante di Bollate, che passa anche e soprattutto attraverso le attività professionali".

Chi desidera visitare il mercato deve registrarsi entro giovedì 14 dicembre su questo sito e potrà scegliere due fasce orarie: 14.30 o 17.30 (con arrivo all’ingresso dell’istituto con mezz’ora di anticipo). L’ingresso è riservato ai maggiorenni e a chi non è autorizzato ad effettuare colloqui con le persone detenute.