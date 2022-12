Natale 2022, tornano i meravigliosi mercatini in Duomo

Da giovedì 2 dicembre fino all'8 gennaio in piazza Duomo tornano i magici mercatini di Natale.

I mercatini

Buon cibo, l’eccellenza di prodotti della tradizione e dell’artigianato, accessori e molto altro sarnno i protagonisti delle ben 78 baite in legn presenti, all'interno di con un percorso che si snoda fra corso Vittorio Emanuele II, via Ex Camposanto e via Martini.

Per cittadini e turisti tantissime idee regalo, tutte da scoprire.

L'accesso al mercatino è gratuito.