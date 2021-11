Al Centro di Arese arrivano le luci del Natale

L'atmosfera natalizia riscalda la città di Milano con numerosi appuntamenti imperdibili.

Dal 20 Novembre, il Centro di Arese si illumina della calda luce delle splendide luminarie dando inizio al periodo più festoso dell’anno, ricco di appuntamenti e intrattenimenti per tutta la famiglia.

Le luci al Centro di Arese

Quello del 2021 è davvero il Natale della ripartenza, che segna una nuoa fase dei centri commerciali in Italia, tra luminarie, addobbi, mercatini e numerosi tipi di intrattenimento a tema. Al Centro di Arese i clienti verranno accolti in un’atmosfera gioiosa e calorosa, ricca di sorprese.

L'inaugurazione

L'inaugurazione avrà luogo sabato 20 Novembre con l’accensione delle luminarie in galleria: non mancherà l’albero addobbato che sarà l’indiscusso protagonista di piazza Primark con i suoi 13 metri di altezza. Da quel giorno, adulti e bambini potranno divertirsi con le numerose attrazioni allestite.

Pista di pattinaggio

In occasione dell’accensione delle suggestive luminarie, fino al 6 Gennaio 2022, presso l’area eventi del mall al primo piano, ci si potrà divertire sul ghiaccio con la tanto attesa pista di pattinaggio. Ben 350mq di ghiaccio naturale a disposizione di tutti i pattinatori, dai più esperti a chi è alle prime armi. I bambini saranno seguiti da tutor speciali: pinguini e orsetti che veglieranno su tutti i piccoli pattinatori.

Tra ruote panoramiche e giostre di cavalli

Il mall regala uno scenario di luci natalizie di tutta l’area per foto e selfie indimenticabili. Alcuni esempi? La giostra di cavalli, un'attrazione dedicata soprattutto ai bambini. Collocata presso l’ingresso 1 esterno, fino al 6 Gennaio 2022 farà da sfondo a tanti pomeriggi festanti di tuttii bambini che vorranno fare un giro in groppa a uno dei tanti cavalli per provare uno dei divertimenti più antichi e affascinanti che si conoscano.

Il mercatino di Natale

Infine, ad incorniciare un vero e proprio borgo natalizio, il mercatino, che raccoglie quattordici casette in legno con tanti prodotti artigianali da provare e regalare come confetture, biscotti, borse, e addobbi natalizi. E' inoltre possibile scoprire tanti saporti diversi con frittelle, crepes e cioccolata calda.

Orari del periodo natalizio

Il Centro è aperto l’8 dicembre, dal 13 al 23 dicembre orari dalle 9 alle 23. La pista di pattinaggio e la ruota saranno disponibili a partire dal 24 Novembre.

