Il mercatino in Cascina Cuccagna aspettando il Natale

Il Natale è sempre più vicino e LeCarrousel si sta preparando per fare festa: domenica 17 dicembre ritorna in cascina per l’ultima edizione dell’anno, la più attesa.

Dalle 10:30 alle 19:30 presso il portico e il primo piano della cascina si terrà il Mercato del Fatto a Mano e delle Illustrazioni. Più di 40 espositori, tra artigiani ed illustratori, presentano i propri lavori realizzati esclusivamente a mano per offrire al visitatore l’opportunità di regalare oggetti unici, originali, personalizzati e sostenibili.

I laboratori

Non mancheranno di certo i laboratori e in questa edizione avranno come tema principale i regali di Natale:

- Dalle h 10:30 alle 12:30 "Componi la tua ghirlanda" con Stefania Gemmati di Casamatiste

Questo workshop è rivolto a chiunque voglia divertirsi a creare la propria ghirlanda per abbellire una porta o un angolo della propria casa, oppure che voglia fare un regalo personalizzato e realizzato con le proprie mani. Ogni partecipante avrà modo di comporre una ghirlanda del diametro finito di 20 cm circa, costituita da abete e cipresso freschi e da elementi decorativi prevalentemente naturali, che durano per tutte le Feste e che, anche quando seccano, mantengono la loro bellezza.

Il costo del workshop è di 35 euro; tutti i materiali per realizzare l’oggetto finito da portare a casa sono inclusi.

Per info e prenotazione (obbligatoria) stefania.gemmati@gmail.com

Le attività per i bambini

Di seguito le attività per i bambini

- "Natale per i bimbi". Nel pomeriggio verranno narrate le storie sulle festività e sono previsti laboratori Natalizi dedicati ai bambini dai 5 anni di età, a cura dell’artista Selena Bortolotto.

Dalle ore 16 alle 17 - primo gruppo

Dalle ore 17 alle 18 - secondo gruppo

A seguire: laboratorio natalizio.

Quota di partecipazione: 3 euro a bambino, per prenotazioni milanolecarrousel@gmail.com

- "Alla scoperta dei tarocchi"

Dalle ore 18:30 alle 20:30 – Workshop Sulla via del Tarot. La tarologa professionista Patrizia Ignazi ci accompagnerà nel meraviglioso viaggio alla scoperta dei tarocchi, una ricca chiacchierata per conoscere questo straordinario strumento simbolico.

Patrizia racconterà la sua decennale esperienza con i tarot e fornirà le basi per iniziare questo percorso che proseguirà nel 2024 con workshop dedicati.

Quota di partecipazione: 15 euro, per info e prenotazioni (obbligatoria) maspatty@fastwebnet.it