A Nolo uno speciale mercatino di Natale con "Le Pulci Pettinate"

Domenica 19 dicembre, dopo due lunghi anni, tornano finalmente Le Pulci Pettinate, lo speciale mercatino di Natale a Nolo.

Il mercatino

Lungo via Stazio addobbata a festa ritorna l'attesissima edizione natalizia del mercatino del vintage e delle botteghe creative della Salumeria del design. Un'occasione da non perdere per trovare regali davvero speciali, tra pezzi unici vintage e handmade. La giornata sarà accompagnata da musica dal vivo, piatti caldi e vin brulè.

Programma della giornata

All'interno del mercatino saranno presenti botteghe creative con tantissime idee regalo tra oggetti, giochi e abbigliamento vintage, borse, accessori e abiti handmade, dischi, libri, articoli per i più piccoli e tanto altro.

Per l'occasione, inoltre, la Salumeria del design si trasforma in locanda, aperta tutto il giorno con tante specialità calde, vin brulè e dolci di Natale a colazione, pranzo e aperitivo.

Dalle ore 13 è poi prevista musica dal vivo dal sapore retrò italiana e internazionale con Walzer e i suoi good fellas Mike Pastori & His New Dodos.

Infine, alle 16.30, si terrà un dj set con Le Garage. Una speciale selezione pre-loved beats, craft rock, second hand pop.

L'ingresso al mercatino è gratuito.