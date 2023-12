Il mercatino di Natale in piazza Duomo a Milano

Bancarelle dove sarà possibile comprare di tutto ma soprattutto la più classica delle atmosfere natalizie. Martedì 5 dicembre sarà inaugurato il Mercatino di Natale in Duomo alla presenza del cindaco di Milano Giuseppe Sala, dell'assessora allo Sviluppo Economico Alessia Cappello, del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e del presidente di Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano) Giacomo Errico.

Il taglio del nastro sarà alle ore 10.30 all’angolo fra piazza Duomo e via Carlo Maria Martini (ex via Arcivescovado). Il mercatino, con 78 casette espositive, andrà avanti fino al 6 gennaio 2024. Il mercatino sarà illuminato dal grande albero dei Giochi di Milano Cortina 2026, realizzato con il supporto di Esselunga, in piazza Duomo (accensione il 6 dicembre, alle ore 17), e dall’albero realizzato da Gucci, per la prima volta in Galleria Vittorio Emanuele II (accensione prevista per la sera del 4 dicembre).