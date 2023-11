Piste di pattinaggio e mercatini di Natale ai Bagni Misteriosi

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’ormai tradizionale Inverno ai Bagni Misteriosi, un insieme di iniziative che trasformano il centro balneare di via Botta in un villaggio di Natale per bambini e famiglie dedicato alla magia del Natale e alla creatività artigianale.

Il Villaggio sarà aperto dal 25 novembre al 7 gennaio 2024.

La pista di pattinaggio e il mercatino WunderMrkt

Grande protagonista rimane la pista di pattinaggio sul ghiaccio, posta al centro della piscina grande, immersa in una atmosfera che quest’anno sarà valorizzata grazie a splendide luminarie pugliesi (dal 2 dicembre).

Nei week end spazio allo shopping sostenibile con i mercatini WunderMrkt e Flug Market dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e trovare il regalo perfetto per i propri cari.

Uno spazio riparato sarà invece dedicato al ristoro targato GUD dove poter fare un aperitivo scegliendo tra diversi tipi di cocktails oppure sorseggiare una cioccolata calda, vin brulè, sidro e tanti altri appetitosi generi di conforto.

Gli spettacoli per i più piccoli

Per i più piccoli, oltre agli spettacoli della stagione Piccoli Parenti (25 novembre - "Siamo qui riuniti o della democrazia imperfetta" / 7-10 dicembre - "Zanna Bianca della natura selvaggia" / 16 - 17 Dicembre 2023 - "Cappuccetto Rosso e il Lupo solitario" / 22 - 23 Dicembre 2023 - "Ouverture des saponettes - Un concerto per bolle di sapone" / 27 - 30 Dicembre 2023 "Escargot - L'eterna bellezza delle piccole cose", ci sarà la possibilità dipartecipare al laboratorio Le mille e una storia: fiabe e travestimenti da paesi lontani che consentirà ai bambini di entrare in un mondo incantato con sottofondi musicali, giochi dei travestimenti - stoffe che diventano mantelli, turbanti, pantaloni da odalisca e accessori come cavalli, lampade magiche - e le letture interattive degli attori del Teatro Parenti.

Infine, l’installazione Piccoli musei sentimentali - percorso poetico di Antonio Catalano dal progetto Universi Sensibili. I musei sentimentali sono veri e propri musei portatili che espongono, classificano e narrano piccole meraviglie della natura, spesso invisibili ai nostri sguardi distratti: foglie cadute, fiocchi di neve, piume, piccoli sentimenti, nuvole, acqua, vento.