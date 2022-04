Piazza Portello, bentornata primavera

In occasione dell'inizio della Primavera, e in concomitanza con il periodo Pasquale, Piazza Portello, il suggestivo shopping center nel cuore di Milano, si veste dei colori e dei profumi del mercatino di primavera.

Passeggiare tra le caratteristiche casette in legno che animeranno il mall, dall'8 al 25 aprile, sarà l'occasione per ammirare, e acquistare, il meglio dei manufatti realizzati dalle sapienti mani degli artigiani della tradizione lombarda e trentina, dall’oggettistica all'home decor, dai fiori stabilizzati ai prodotti cosmetici e profumi a base di lavanda.

Un percorso unico

Un affascinante percorso tra cultura, tradizione e folklore da vivere sotto il primo sole primaverile per riscoprire anche gli antichi sapori tipici della tradizione, provenienti dalla stessa area geografica, con la possibilità acquistare prodotti enogastronomici di prima qualità, oltre ai migliori mieli, la frutta disidratata e molto altro ancora.

Infine, molti si faranno tentare anche dalle numerose e invitanti prelibatezze della gastronomia street e fast food presenti lungo tutto il Mercatino di Primavera.

Come ogni anno, Piazza Portello saluta l'arrivo della bella stagione e festeggia il periodo Pasquale offrendo l'occasione di immergersi in un'atmosfera calda ed avvolgente del Mercatino di Primavera che invoglia a uscire di casa e godere dei primi tepori della nuova stagione.

Informazioni utili

Piazza Portello è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21 (chiuso solo a Pasqua- domenica 17 aprile). Facile da raggiungere, coi mezzi pubblici, il bike sharing o l’auto propria grazie ai 1200 parcheggi (gratuiti per le prime tre ore), si trova in Via Grosotto 7, in zona Fiera Milano City. Info su piazzaportello.com