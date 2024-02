Laghetto Street Market, il mercatino del riciclo nel cuore di Milano

Mercoledì 21 febbraio a Milano torna Laghetto Street Market, il mercatino delle curiosità con prodotti di materiali di riciclo, ingegno creativo artistico, etnico, artigianato, collezionismo e design.

Il mercatino è organizzato dall'Associazione Asso Promo Arte, in collaborazione tecnica con l'Associazione Mercatini&Curiosità.

Il luogo

Il mercatino viene proposto lungo il marciapiede riposso l'Università degli Studi di Milano situata in Via Festa del Perdono, centro storico di Milano, ed è calendarizzato in modo periodico per alcuni mercoledì del mese nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2024.

Il calendario del 2024

In particolare, il mercatino si terrà nelle seguenti date:

- mercoledì 21 febbraio

- mercoledì 20 e 27 marzo

- mercoledì 10 e 24 aprile

- mercoledì 22 maggio

Ogni appuntamento è gratuito.