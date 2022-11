Artisti, balli e laboratori nel mercatino "Il Sabato di Lambrate"

Sabato 12 novembre torna il mercatino "Il Sabato di Lambrate", per una speciale 49esima edizione.

Il mercatino

Nel market handmade Red Bazar saranno infatti presenti più di 70 incredibili artigiani e artisti da tutta Italia, scelti con cura da REDROOM, animeranno via Conte Rosso insieme a workshop e laboratori a tema DIY, per omaggiare libri e lettura e festeggiare insieme la famosa “estate di San Martino”: fenomeno atmosferico tipico dell’inizio di novembre, famoso nella tradizione popolare e a cui sono dedicate poesie e romanzi.

In piazza Rimembranze torna la Capoeira per tutti i bambini e ragazzi.

Il programma

Dal programma della giornata si segnala:

- Red Bazar e Piazzetta Illustrata: area market con oltre 70 artigiani e illustratori selezionati da REDROOM (dalle 10 alle 19)

I Laboratori

- A Special Calendar Book → Creiamo insieme un calendario/libro dell’avvento molto speciale! Per bambini dai 5 anni in su.

- L'estate di San Martino → Esperienza artistica con gessetti colorati attraverso una storia speciale piena di luce. Dai 6 anni • A cura di I Gessetti di Indi (ore 11 e 17 • info e prenotazioni: faccebuffe@yahoo.it / 3664842331 Nidia)

- Lanterna → “Io vado con la lanterna, la porto sempre con me. Nel cielo splende una stella, e lì lei arde per me”. Un lab per creare tante piccole lanterne! a cura di Spazio APE (h 15-19)

- Le strade di Lamion → Reading e presentazione del nuovo romanzo cyberpunk Le strade di Lamion, il secondo capitolo della saga dei Dumpire edito da Edikit a cura dell’autore Andrea Varano Novara (fb @andreavaranoautore)

- Capoeira in piazza: lezione evento per bambini e ragazzi per scoprire insieme la Capoeira: arte marziale e musicale brasiliana, a cura di Mirko di "Capoeira per Tutti" (ore 15 in piazza Rimembranze, info e prenotazioni: 333.6778596)