Il Sabato di Lambrate torna in città con la Festa d'Autunno

Sabato 15 ottobre torna il Sabato di Lambrate, lo storico mercatino con animazioni per bambini, artigiani e illustratori selezionati.

La Festa d'autunno

Giunto alla sua 48esima edizione, il mercatino torna con una speciale Festa d'Autunno.

Nel market handmade Red Bazar più di 70 incredibili artigiani e artisti da tutta Italia animeranno via Conte Rosso insieme a workshop e laboratori a tema DIY per festeggiare insieme l'inizio dell'Autunno. In piazza Rimembranze torna la Capoeira per tutti i bambini e ragazzi.

Il programma

Tra gli appuntamenti previsti:

- Red Bazar e Piazzetta Illustrata con area market con oltre 70 artigiani e illustratori selezionati da Redroom(dalle 10 alle 19)

- Workshop e laboratori

- Halloween Art. Divertiti a costruire il tuo bigliettino spaventoso! Laboratorio di scrap art per bambini dai 6 anni in su • a cura di Spazio Casita (h 11-12 e 15-16 • su prenotazione: spaziocasita@gmail.com)

- Corso di giocoleria, aperto a tutte e tutti da 0 a 99 anni. A cura del maestro Mattia Minora in arte Juggler Tia (dalle 11 • info e prenotazioni: mattiaminora96@gmail.com / 3486984058)

- Building Utopia. Workshop interattivo per esplorare il concetto di utopia e come ognuno di noi può essere parte attiva nell'immaginare e costruire il futuro che vorremmo • a cura del DNS Teacher Training College (h 17 • in inglese, con traduzione in italiano • dai 18 anni • info e prenotazioni: elisa.ilari@hotmail.com)

- Caopeira in piazza. Lezione evento per bambini e ragazzi per scoprire insieme la Capoeira: arte marziale e musicale brasiliana • a cura di Mirko di Capoeira per Tutti (ore 16 in piazza Rimembranze • info e prenotazioni: 3336778596)

E poi, lettura di tarocchi e Area Relax dove sedersi e gustare i menù proposti dalle attività di zona.

Infomazioni utili

L'intero evento si svolgerà all'aperto e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, che invitiamo i partecipanti a seguire e rispettare scrupolosamente.