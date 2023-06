Il doppio appuntamento estivo del Sabato di Lambrate (anche) sui Navigli

Prezzo non disponibile

Sabato 10 giugno torna Il Sabato di Lambrate, per una speciale festa d’estate con oltre 50 artigiani del mercato handmade. Un'ultima edizione prima della pausa estiva.

Il mercatino

Artigiani e artisti arrivano da tutta Italia e sono selezionati con cura da Redroom, il salotto dell’handmade di via Conte Rosso 18. A completare il mercatino, la festa di quartiere giunta alla sua 54° edizione, musica e giocoleria live con musicisti e artisti di strada, bookcrossing e banchetti dedicati alle associazioni di zona e un ricco programma di laboratori tra cui gessetti per bambini di ogni, laboratori creativi per creare ghirlande multicolori, corsi di yoga e capoeira.

L'appuntamento sui Navigli

Domenica 11 giugno, invece, dalle 12 alle 20 il Red Bazar si sposta sul Maviglio, per un colorato market su strada dedicato al fatto a mano di qualità, accogliendo oltre 60 artigiani e illustratori scelti con cura provenienti da tutta Italia.

Il luogo perfetto per fare (e farsi) regali originali e unici.Selezione espositori e organizzazione evento a cura di Redroom, il salotto dell'handmade che dal 2017 organizza la festa di quartiere.

Passeggiando lungo il primo tratto dell’Alzaia del Naviglio Pavese, oltre a scoprire gli artigiani e artisti, si potranno gustare le tante proposte gastronomiche dei ristoratori di Zona Darsena, arricchite per l’occasione da gustosi Food Truck.

Completano la festa le esibizioni di artisti e musicisti di strada.