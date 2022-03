Torna il mercato di Solidando: vignaioli, street food, talk e workshop

Come ogni prima domenica del mese da ottobre a questa parte, domenica 3 aprile, torna in via Santa Croce 15 il Mercato di Solidando, l'unico "a filiera coLta". Ecco le novità di quest'edizione.



Ore 12:00, Degustazione solidale di vino, ATTENZIONE: ingresso con contributo libero! Il nostro sommelier AiS Maurizio Maggi ci parlerà di "Valpolicella e Amarone: un connubio antico". Prenotazione obbligatoria scrivendo a mercato.solidando.visitatori@gmail.com]



Ore 13:00, Street food: hai mai assaggiato la PANONTELLA ABBRUZZESE? E' un panino da mangiare almeno una volta nella vita. Non vuoi il panino? C'è la amatriciana preparata da Gps Amatrice. E ancora hamburger bio, asado, piadine vegane e vegetariane e poi birra e vino biodinamico. Insomma, al pranzo di domenica puoi anche non pensarci.



Ore 15:00, Speaker's Corner: "Per una nuova economia di pace: guerra, combustibili fossili, finanza" con Duccio Facchini, direttore di Altreconomia.



Ore 15:00, Kid's Corner: "Storie sostenibili da annusare e da assaggiare". Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni a cura di ACRA [Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.ibva.it]



E poi, come sempre, oltre 40 produttori agricoli e vignaioli con le proprie proposte in vendita, il tutto con intento solidale, visto che parte del ricavato è destinato a Solidando e alle famiglie in emergenza alimentare che sostiene.



Non mancare!