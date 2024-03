A Rho il mercatino del "fuori tutto" e delle svendite d'occasione

Sabato 9 Marzo torna un appuntamento ormai consolidato, lo Sbaracco di Rho.

Una "festa del commercio"

Il mercatino è una vera e propria "festa del commercio": nelle vie del centro storico, i negozianti che aderiranno all'iniziativa, proporranno un "fuori tutto" a conclusione dei saldi invernali, con sconti sorprendenti dall'abbigliamento, alla cura per la persona, a tutto per la casa e agli amici a quattro zampe.

Gli amanti dello shopping potranno approfittare delle promozioni in corso per acquistare numerosi prodotti a prezzi scontati, scoprendo inoltre le nuove proposte per la primavera.

Informazioni utili

L'niziativa è promossa dal DUC in collaborazione con Confcommercio Rho, gli Assessorati alla Cultura e al Commercio del Comune.

Sponsor dell'iniziativa, il Concessionario Buzzetti, il Poliambulatorio Odontoiatrico LS e Banca Generali.