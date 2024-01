Il mercatino del vinile in Cascina Nascosta

Sabato 27 gennaio alla Cascina Nascosta arriva un mercatino speciale, il vinyl market di Cascina Nascosta.

Il mercatino

Dalle 10 alle 19 gli spazi della cascina ospiteranno i migliori espositori del nord Italia con banchi traboccanti di vinili, cd e musicasette, per tutti i gusti e le collezioni.

In più, Dj set rigorosamente in vinile come giusta colonna sonora.

Entrata gratuita.