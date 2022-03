Il mercatino di Milano con pezzi unici di design

Domenica 3 aprile allo Spirit de Milan torna il Wunder Market, il mercatino vintage con tanti accessori, oggetti di design e abbigliamento da scoprire.

Il mercatino

Non un semplice mercato, ma un appuntamento per chi è in cerca di un oggetto che racconti una storia, un vero e proprio palcoscenico della creatività incarnata in più forme. "Gira le lancette dell'orologio in senso antiorario per ritrovarti in un angolo di Milano fuori dal tempo" scrivono gli organizzatori "dove note di musica jazz e blues accompagneranno la vostra riscoperta di oggetti d'artigianato, vintage, design, vinili, stampe e rarità. Un evento dedicato al mondo handmade e ai produttori indipendenti, una giornata diversa dal solito tra cibo, musica e shopping sostenibile".

Ingresso gratuito.