Il mercatino di abbigliamento vintage con artisti e brand da scoprire

Dal 25 al 28 maggio a Milano arriva un mercatino speciale, Amigos Closet.

Il mercatino

L'iniziativa nasce dalla necessità di cinque giovani ragazze che lavorano nel fashion system, di dare una seconda vita alle rimanenze di magazzino o i capi ormai inutilizzati.

Si tratta di "second hand" che va dal fast fashion alle grandi firme in uno spazio, quello della Galleria Torcular riservato solitamente alle mostre d’arte, in Nino Bixio 37. Amigos Closet è un Temporary Store che per quattro giorni ogni 2/3 mesi accoglie venditori, artisti e Dj pensato come un momento non solo dedicato alla vendita ma allo stare insieme, all’apprezzare l’arte di designer e artisti emergenti, al portare avanti ormai un discorso di sostenibilità in modo sempre più interattivo e dar spazio anche a nuovi talenti di esprimersi.

Tante novità e occasioni ad un prezzo estremamente competitivo sono pronte ad accogliere questa nuova Edizione di Maggio, in collaborazione con tanti artisti.

La nuova edizione

Questa edizione sarà fatta in collaborazione con Ladiosa Atelier, un nuovo concept store con tante idee originali di arredamento di design: dai piccoli complementi di arredo a sofà e poltrone, passando per lampade, vasi e cuscini.

Ingresso libero.