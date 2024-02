Il Mercato dei Saltimbanchi nelle piazze della città

Orario non disponibile

Dal 10/02/2024 al 17/02/2024

Indirizzo non disponibile

Dal 10 al 17 febbraio a Milano torna il Mercato dei Saltimbanchi, la rassegna di spettacoli di Carnevale del festival "Le mille e una piazza" organizzato da Atelier Teatro, che porta la commedia dell’arte e il teatro popolare in città per festeggiare il Carnevale.

Gli spettacoli

Per l'occasione, diverse compagnie teatrali proporranno i loro spettacoli gratuiti su palchi in piazze, parchi, giardini per farci conoscere le grandi storie della letteratura, della Storia e del Teatro.

Atelier Teatro, insieme ad altre due compagnie internazionali, porterà infatti in scena 11 imperdibili spettacoli che coinvolgeranno il pubblico raccontando le grandi storie della letteratura, della Storia e del Teatro.

Dall’ “Eroica commedia di Francesco Sforza” a “Florio e Isabella”, passando per “L’asino d’oro” di Apuleio. Da “La vendita dell’aria” portata in scena da Compagnie Akama alla “Pazzia di Isabella” della compagnia Dinamo Théâtre.

Il programma

Per scoprire il programma dettagliato visitare il sito dedicato.