Mercoledì 25 maggio vernissage della mostra personale di Milena Quercioli, l'artista del cuore

Mercoledì 25 maggio a Milano al Trottoir à la Darsena vernissage della mostra

"The colors of soul - I colori dell’anima" di Milena Quercioli

Un percorso tra street-art, moda e design un viaggio nei colori delle emozioni





Milano E' una Milena Quercioli emozionata quella che torna ad esporre nella sua Milano (a Le Trottoir à la Darsena, in Piazza XXIV maggio 1, mercoledì 25 maggio ore 19) con l'esposizione "The colors of soul - i colori dell'anima" una mostra letteralmente multi-color e multi-forme grazie al mix espositivo che vedrà esposti dipinti, ma anche creazioni moda della linea #milenafashionart e un'opera unica esclusiva di Art design realizzata in collaborazione con gli architetti dell’atelier design Lab. "Perché - dice l'artista - per me l'arte è creare magia, bellezza, amore e speranza seguendo ogni formula creativa. Il mio desiderio è scuotere le anime per riflettere, sognare, dimenticare, reagire, ricordare, gioire, in una parola, vivere! E l'arte è il mio strumento".



Milena Quercioli conosce bene la tecnica della pittura; utilizza i colori per trasfondere la sua visione del mondo interiore in scene fantastiche, ma con tematiche attuali materializzando sulle tele fervidamente il suo racconto visivo... Il suo segno è forte meditato e deciso mirato a cogliere l'apparenza della vita e in questo senso l'immagine così riconoscibile la immette per stile nel filone di una pittura di figurazione... Un’artista determinata che ha la gioia di vivere e di condividere con gli altri la pienezza dell’anima, un carattere felice e generoso. La sua arte le assomiglia, una pittura che ricorda la street-art, eseguita in “maiuscolo”, semplice come la gioia, diretta come l’entusiasmo, solare come l’artista... Il suo percorso artistico è animato da un vivo intuito per tutto ciò che impressiona la sua anima, una partecipazione commemorativa per ciò che accade nella contemporaneità, un’attenzione a rifletterla nel suo pensiero, nella sua memoria per poi restituirla nei suoi lavori con assoluta sincerità.



Milena Quercioli infatti per molti non è solo l’artista del colore, Milena è l’artista del cuore per la sensibilità che dimostra nelle sue opere e nell'impegno nel sociale che le riconoscono associazioni come Bon’t Worry Onlus, Aires Accademia Innovazione Rigenerazione Sociale Europea, Fipi Federazione Italiana Proprietà Intellettuale e Art investments & Exit Urban Magazine partner dell'esposizione.



"The colors of soul - i colori dell'anima" è una mostra che promette a chi verrà a vederla di passare dalle tenebre alla luce, dalla disperazione alla felicità, dall'angoscia alla serenità, dal nero al colore per poi sorprendesi a ritrovare il sorriso nel cuore.



Il vernissage - in programma alle ore 19, mercoledì 25 maggio a le Trottoir à la Darsena - è aperto al pubblico. I giornalisti sono invitati a partecipare.





Biografia artistica

Milena Quercioli è un'artista italiana nata a Milano. Le sue opere si ispirano alla street art, ai graffiti e alla pop Art attraverso e per mezzo del colore. Ha partecipato a numerose mostre nazionali e internazionali (Expo Milano 2015, Miami, New York, Dubai, Oslo, Vienna, Londra, Barcellona, a Parigi al Palazzo del Louvre, Berlino, Friburgo, Cannes, Zurigo, Lisbona, Roma, Venezia, Tremezzo, Limone sul Garda, Verona, Torino) con collettive e personali che hanno ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti dal pubblico e critici internazionali. Ha creato la sua linea moda "milenafashionart" collocata in prestigiose boutique italiane.





Sito in uno dei Dazi di Piazza XXIV Maggio 1 a Milano, Le Trottoir è il locale dove, citando le parole del rimpianto re del noir Andrea G.Pinketts, "cultura e divertimento sono coniugati alla perfezione" e dove artisti, creativi e intellettuali da sempre trovano casa.