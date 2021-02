Parte da Nolo il mega esperimento sociale guidato da merits per testare un modello economico non competitivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Merits, società benefit fondata nel 2017, ha messo a punto un esperimento di innovazione sociale senza precedenti che coinvolge un intero quartiere della città di Milano. Si tratta di mettere alla prova un modello di economia partecipativa reso concreto da «Alleanza Per Nolo», un progetto che vede cittadini, associazioni e operatori economici del territorio collaborare insieme seguendo una modalità non competitiva e attenta allo sviluppo dell’economia locale. Come funziona Alleanza Per Nolo I cittadini, facendo donazioni alle organizzazioni no profit attraverso il sito www.mertis.vision ricevono sul loro portafoglio digitale i merits-sconto, un segno tangibile di gratitudine per il loro “investimento sociale”. A questo punto possono utilizzare i merits-sconto cumulati per ricevere sconti speciali presso i negozi e i servizi di prossimità che aderiscono all’iniziativa. In questo modo i cittadini possono donare di più perché grazie alla loro donazione acquistano localmente a meno. Ma non solo, l’azione virtuosa della donazione attiva un processo positivo che nutre l’economia locale perché porta i cittadini verso i negozi e i servizi di vicinato che, offrendo prodotti e servizi a prezzi scontati, esprimono la loro responsabilità sociale e il sostengo all’operato delle associazioni, aumentando così il senso di appartenenza alla comunità di tutti i suoi attori. Come partecipare al progetto Alleanza per Nolo Se sei un cittadino puoi andare sul sito www.merits.vision e donare alle associazioni coinvolte nel progetto; raccogli così merits-sconto da spendere nei negozi e servizi di prossimità. Le associazioni hanno bisogno del tuo contributo e sono molto contente di poterti riconoscere dei merits-sconto come segno di gratitudine. Grazie alla tua donazione nel circuito Merits entri in un sistema di relazioni di prosperità sostenibile e condivisa in cui le dimensioni economica, sociale e relazionale si nutrono a vicenda rendendoti protagonista della creazione di qualità di vita nel tuo quartiere.