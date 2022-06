Messaggi subliminali nel nuovo opuscolo del Legnanese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'idea è semplice, nell'era di internet, si contrappone un opuscolo cartaceo dal piccolo formato, sedici pagine patinate contenenti svariate informazioni, recapitato nella cassetta della posta dei cittadini di Legnano e Castellanza, come se fosse una brochure di altri tempi con la "réclame" ma proposta in modo intelligente. Nel tascabile, edito da Roberto Attansio, in ogni pagina, si possono trovare informazioni utili per la vita quotidiana, come: numeri di pubblica emergenza o utilità, orari di treni, biblioteca, poste, farmacia e numeri di strutture sanitarie oltre ai "vecchi" ma mai tramontati, "consigli per gli acquisti". Sfogliando il cartaceo, disponibile comunque anche on-line, sul sito e sui social, risalta la copertina che ci ricorda di sorrire ogni giorno, dedicando un po di tempo a noi stessi, nelle ultime pagine, invece, un messaggio per inneggiare l'amore anzichè la guerra. L'obiettivo principale dell'opuscolo rimane comunque quello di promuovere il territorio attraverso l'informazione per le necessità o i piaceri della vita quotidiana, oltre a stimolare gli acquisti nei negozi di vicinato che offrono ottime alternative ai centri commerciali o agli e-commerce e dove si può ancora trovare la professionalità e cortesia umana di persone attente alle tue esigenze... piccole realtà dove si vivi ancora il calore umano. La fotografia originale di copertina è di Antonella Marina Fulgosi (artista emergente), ritoccata dalla R.A.Pubblicità che ha ideato il progetto e lo ha realizzato grazie al contributo delle attività commerciali in evidenza. L'opuscolo fa parte delle edizioni "Tutto in Tasca®" che dal 2004 li realizza a marchio registrato. Il tascabile è stato realizzato a basso impatto ambientale, prodotto in 33.000 copie, stampate su carta ecologica, proveniente da foreste gestite correttamente. L'autore si rende disponibile per suggerimenti costruttivi all'indirizzo e-mail info@tuttointasca.it