Metamorfosi: un viaggio interiore attraverso l’arte

Artemida Experience è orgogliosa di presentare l’apertura al pubblico della mostra “Metamorfosi” il 23 gennaio, dalle ore 18. Esposizione artistica che rimarrà disponibile fino al 3 febbraio, e che sarà capace di spingere gli spettatori a scoprire la profondità dell’animo umano attraverso l’arte.



Inaugurazione

L’inaugurazione della mostra, che si terrà il 23 gennaio, vedrà la presenza di una figura di spicco nel mondo dell’arte. La rinomata critica d’arte Vera Agosti, offrirà una prospettiva illuminante sulle opere esposte arricchendo ulteriormente l’esperienza dei visitatori.



Durante la serata di apertura avremo anche due ospiti di eccellenza, Laura Maranesi, autrice internazionale di libri di fiction e divulgazione per bambini e ragazzi e Giovanni Manna, illustratore fiorentino, maestro acquarellista, autore internazionale con oltre cento pubblicazioni tradotte in numerose lingue. I nostri ospiti sapranno aprirci le porte di un nuovo modo di concepire la Metamorfosi al di là delle rappresentazioni artistiche esposte durante l’evento.



Metamorfosi si prefigge come obbiettivo, rivolgendo uno sguardo intimo sulle diverse interpretazioni dell’anima, di esplorare temi come la crescita personale, la connessione umana e la trasformazione interiore.



Artisti

La mostra ospiterà il lavoro di 45 artisti, oltre che un’esposizione virtuale, provenienti da tutto il mondo, ciascuno dei quali offrirà una prospettiva individuale interpretando l’arte in modi unici. La diversità di mezzi espressivi, stili e approcci artistici offrirà una visione eterogenea e coinvolgente, capace di stimolare la mente e il cuore dei visitatori.



Alla mostra esporranno i seguenti artisti:





Agata Sand, Alessandro Giugni, Ama_vi, Andrea Colarieti, Angela Rossetti, Angelica Vittone, Barbara Zampieri, Beatrice Marchese, Toy Blaise, Sutazero, Giuseppe Benzi – nonno Beppe, Cinzia Catena, Dafne Gianardi, Dana Danini, Davide Benvenuti, Betti Sperandeo, Elke Christiani, Emma Perkins de Creeft,

Federico Bonazzi, Masterbee, Giulia Baita, Bruno Sapiente, Ilenia Acerbi – Ebby Pittura, Lavinia Longhetto, LuMa, Luana Bottallo -LuBi, Lucia Benedetto, Lucrezia Giacometti, Ludovico Costa, Ma?gorzata Reszka Matthes - ARTESZKA, Maria Carla Battistella, Sciaradamuri, Kath Magpantay, Mara BluS, Monica Catalano, Monica Mariutti, Nikoloz Meskhishvili, Paola Catalano S, Pietro Iannuzzi, Raffaella Tognolatti - Raffio, Roberto Crisafulli, Rossella Schiavini, Sonya Granata, Valentina Miccoli, Tina Smeraldi,Viviana Falcade.



Artisti in digitale:

Ianaubi, Ignazio Stabile, Miho Muto.





Nel corso della serata inaugurale del 23 Gennaio, a partire dalle 18, la critica Vera Agosti decreterà i tre vincitori dell’evento, ai quali saranno dedicate critiche individuali. Il vincitore assoluto avrà, inoltre, l’opportunità di partecipare direttamente al prossimo evento organizzato da Artemida Experience.