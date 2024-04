Metropolitan Jungle è una linea di prodotti unici e ripetibili di Art Craft Design, che silenziosamente prendono forma fra i palazzi antichi della città, dove i mestieri intrisi di storia e di affascinanti percorsi, resistono all’incedere frenetico del tempo e al caos della giungla metropolitana. Il progetto dà voce alla cultura della bellezza, mettendo in luce una linea di manufatti decorativi di Angela Florio, in arte DecorAzione@, che, direttamente con le proprie mani o collaborando con altri professionisti, realizza e coordina. In questa edizione di Design Week 2024, oltre ai manufatti progettati e realizzati dall'artista designer, emergono collaborazioni con i mobili unici di Madì Design, la nuova collaborazione con Guglielmo. per l’abat-jour e piantane realizzate con le carte da parati della collezione, il tavolino bar Lady in collaborazione con l’architetto Elisabetta Mastrangelo. La linea sarà ospitata presso Lo Studio in via San Maurilio 11, fondato da Beatrice Petriccione di Vada. Lo Studio, sin dal 1986 è un punto di riferimento nella zona per l’interior design con tessuti di arredamento, carta da parati, accessori complementi d’arredi e mobili su misura.

