Mi Ami Festival 2022, torna il festival della musica bella (e dei baci)

Dal 27 al 29 maggio al Magnolia torna il Mi Ami Festival, l'appuntamento con il sedicesimo Festival della Musica Bella e dei Baci - questo il sottotitolo di Mi Ami 2022.

L'evento

La nuova edizione di Mi Ami prevede tre giorni di eventi. I primi due - venerdì 28 e sabato 29 maggio - sono interamente dedicati alla musica italiana con una line up densa di artiste e artisti importanti come Alan Sorrenti, la cantautrice elettronica Meg, La Rappresentante di Lista, Giorgio Poi, Iosonouncane, Ketama126 e Pop X. Fondamentali le nuove scoperte, fra cui BigMama, Bnkr44, GianMaria, Studio Murena e Post Nebbia.

Il programma

Di seguito il programma delle tre giornate:

- Venerdì 27 maggio: 20025xs, 72-Hour Post Fight, Alda, Assurditè, Clauscalmo, Deriansky, Galea, Garage Gang, Generic Animal, GianMaria, Giorgio Poi, Golden Years, Hello Mimmi, Lil Jolie, Marco Fracasia, Marta Tenaglia, Memento, Merli Armisa, P38, Pop X, Post Nebbia, Thru Collected, Tutti Fenomeni, Venerus e tanti altri ancora da annunciare

- Sabato 28 maggio: Alan Sorrenti, Bartolini, BigMama, Bnkr44, Cecilia, Ceneri, Centomilacarie, Ceri, Claudym, Elasi, European Vampire, De Leo, Fuera, Ganzo, Giuse The Lizia, Kaze, Ketama126, La Rappresentante di Lista, Meg, Napoleone, Novelo, Planet Opal, Tredici Pietro, Whitemary e tanti altri ancora da annunciare

- Domenica 29 maggio: Baobab!, Blak Saagan, Dumbo Gets Mad, Gaube, Her Skin, Iosonouncane, L'Impératrice, Lazzaretto, Leatherette, Marta Del Grandi, Nu Genea (live band), Sleap_e, Smile, Studio Murena, The Jackson Pollock, Vanishing Twin, Yin Yin e tanti altri ancora da annunciare.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.