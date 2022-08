A Milano tre giorni di festa per l'indipendenza dell'Ecuador

Giallo, blu, rosso e tre giorni di festa. Al Milano Latin Festival si celebral'indipendenza dell'Ecuador. È tornato, Mi lindo Ecuador, questo il nome della manifestazione, che oltre al 7 agosto, si svolge mercoledì 10 e sabato 13.

"Quest'anno - scrivono gli organizzatori - il 10 agosto, saranno 213 gli anni dalla dichiarazione di indipendenza dell'Ecuador e come ogni anno il Milano Latin Festival diventerà la casa degli ecuadoriani che vivono lontano dal loro Paese. Una festa che dopo la pandemia è più che mai attesa. Per questo l’edizione 2022 di Mi Lindo Ecuador triplica".

Eventi, concerti e balli

Per celebrare l’indipendenza dell’Ecuador ci saranno 3 giorni di festa, 60 ore di eventi, due aree spettacolo, 30 cantanti, 9 gruppi folkloristi, 6 associazioni culturali, un’area street food, 6 degustazioni, 2 ristoranti, churrasco e gelateria, giostre, giochi e clown.

Nel 2019 furono in 8 mila a festeggiare l’indipendenza dell’Ecuador a Milano Latin Festival. Quest'anno per Mi lindo Ecuador arriveranno ad Assago artisti del calibro di Stalin Rodriguez, Victoria Burneo, Karlos Xavier, Boris Cobena, Jim Marlon, Oscar Sanchez, i J Nueve e i mitici Los Van Van, Alison Vera, Jim Marlon, Paula Romina, Esencia Pura Maykel, Anita Lucia Proaño, Richway e Harold Hc, Oscar Sanchez, Jim Marlon, Jose Victoria 3 Banderas, Mr Wilson e Gerardo Mejia e tanti altri.

Questi i gruppi folkloristici e le associazioni: Son y Alegría, Pregon Marimbero, Nuevo Talento, Mis Raices, Latinos Band, Cultura Viva, Tradiciones, Arte y Expresiòn Latina, Alma Latina, A.P.S. Donna alza la tua voce, Pregon Marimbero.

Gratis per gli ecuadoriani

Per i giorni 7, 10 e 13 agosto l’ingresso sarà gratuito sia per l’area Festival che per i concerti (pista) per tutti gli ecuadoriani presentando un documento che dimostri la nazionalità in biglietteria. Un’iniziativa che il Milano Latin Festival attua per ogni festa nazionale dei paesi latinoamericani che sono l’anima del festival.

• Il 10 agosto - ingresso gratuito dalle 16.00 fino alle 19.00

• Il 13 agosto - ingresso gratuito dalle 15.00 fino alle 19.00

Dopo le 19:

• Il 7 agosto - ingresso Area Festival + concerto Los Van Van (pista) gratis. Prima fila 5€

• Il 10 agosto - ingresso Area Festival + concerto Gruppo “Esencia Pura”, Maykel e Anita Lucia

Proaño (pista) 5€. Prima fila 12€

• Il 13 agosto - ingresso Area Festival + concerto Mr. Wilson, Jose Victoria “3 Banderas” e Gerardo

Mejia (pista) 5€. Prima fila 12€



Il programma della festa

10 agosto

Dalle 17.00 alle 18.00: Animazione, pagliacci e trucca bimbi

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Manuel Toro, Ashanti Scorza, Jose Espinoza e Lenin

Castro

Dalle 18.30 alle 19.00: Gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria

e Nuevo Talento Ecuador

Dalle 19.00 alle 20.00: Musica dal vivo con Pamara B, Sandunga de Cuba, Tommy “El Charro

ecuatoriano” e Ricardo Martinez

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Pepe Jose e Patria

13 agosto

Dalle 15.00 alle 16.00: Animazione, pagliacci e trucca bimbi

Dalle 16.00 alle 17.00: Musica dal vivo con Manuel Toro, Ashanti Scorza, Jose Espinoza, Lenin

Castro e Pamara B

Dalle 17.00 alle 17.30: Gruppi di folklore e danze dell’Ecuador con Pregon Marimbero, Son y Alegria

e Nuevo Talento Ecuador

Dalle 17.30 alle 18.00: Musica dal vivo con Patria, Ricardo Martinez e Sandunga de Cuba

Dalle 18.00 alle 18.30: Musica dal vivo con Tommy “El Charro ecuatoriano” e Pepe Jose

Programma TicketMaster Arena

10 agosto

Dalle 18.30 alle 19.30: Musica dal vivo con Alison Vera, Jim Marlon e Paula Romina

Dalle 19.30 alle 20.30 Folklore con Pregon Marimbero e Son y Alegria

Dalle 20.30 alle 21.00 Musica dal vivo con il gruppo internazionale “Esencia Pura”

Dalle 21.00 alle 22.00 Concerto di Maykel

Dalle 22.00 alle 23.30 Concerto di Anita Lucia Proaño

13 agosto

Dalle 18.30 alle 19.30 Musica dal vivo con Karlos Xavier, Richway e Harold Hc

Dalle 19.30 alle 20.30 Musica dal vico con Oscar Sanchez, Paula Romina e Jim Marlon

Dalle 20.30 alle 21.00 Musica dal vivo con Jose Victoria “3 Banderas”

Dalle 21.00 alle 22.00 Concerto di Mr Wilson

Dalle 22.00 alle 23.30 Concerto di Gerardo Mejia