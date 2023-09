La galleria d’arte figurativa Arte in Salotto, situata nel cuore di Brera, presenta un omaggio alla bellezza e alla forza del popolo cubano attraverso lo sguardo della fotografa Keila Guilarte. Ne esce un ritratto intimo e veritiero di Cuba, mentre ad un livello più profondo la narrazione si sposta sul racconto di Guilarte come fotografa e donna.



Con “Mi tierra” Arte in Salotto aderisce al circuito di Photofestival, la rassegna milanese di fotografia d’autore che - dal 15 settembre al 31 ottobre 2023 - torna negli spazi della città e del suo hinterland con il tema “Aprirsi al mondo. La fotografia come impegno civile”.



Nata a Santiago di Cuba nel 1981, Keila Guilarte decide di riavvicinarsi alla sua terra nel progetto “Mi tierra”, una raccolta di ottanta fotografie in bianco e nero in cui il tempo sembra sospeso. Guilarte si rivolge alla sua terra con amore, grande nostalgia e rinnovato stupore dopo averla lasciata molti anni prima: il richiamo di questa isola è per lei viscerale. Il vissuto della fotografa riesce a fissare l’anima del popolo cubano in immagini dalla grande forza emotiva. Pochi fronzoli, molta sostanza.



Attraverso il racconto estremamente potente di questa isola dalla storia così particolare, Guilarte ci offre un ritratto intimo di sé stessa attraverso i diversi aspetti della propria personalità, da ex atleta della nazionale di nuoto sincronizzato al ruolo di donna, madre e fotografa.



Da questa esperienza nasce un libro edito da Silvana Editoriale. Gisella Borioli, giornalista, art director e direttrice di numerose testate di moda e design, definisce così il progetto fotografico e personale di Guilarte nell’introduzione: “Il ritratto intimo di sé stessa attraverso i volti e le gestualità degli altri”.