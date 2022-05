Miagolandia and friends, domenica 29 maggio dalle ore 11 a cascina Melegnanello, Mediglia (Mi)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con il patrocinio del Comune di Mediglia e del Comune di Peschiera Borromeo, la collaborazione delle rispettive Pro Loco, domenica 29 maggio dalle ore 11, l’aia di Cascina Melegnanello, sulla Strada Provinciale Bettola Sordio a Mediglia, ospiterà il grande Open Day di Miagolandia and Friends. Una grande festa per tutta la famiglia, a cui partecipano numerose associazioni e operatori del settore pets. Per l’occasione ci saranno gatti, cani, conigli, piccoli roditori, tartarughe, pesci, pony, api, e alcune specie di rapaci quali l’assiolo, la poiana di Harris, l’avvoltoio tacchino, il barbagianni, e il falco pellegrino, che saranno protagonisti di performance di volo libero a favore degli ospiti dell’evento. I visitatori potranno apprendere dalla voce degli esperti le informazioni necessarie per adottare un animale in piena consapevolezza. Per chi ha già la fortuna di dividere la sua vita con un simpatico animaletto sarà la giornata ideale per chiedere ai veterinari che prendono parte all’evento, consigli pratici sulla salute dei propri pets. Ci sarà la possibilità di visitare il gattile di Miagolandia famoso per non avere gabbie, dove ogni anno vengono accuditi e curati centinaia di felini. I più piccoli potranno partecipare ai laboratori pensati per loro, e partecipare ai momenti di intrattenimento preparati dagli animatori. Battesimo della sella con i fantastici pony, attività con i cani, pet therapy, percorso agility completano un programma formidabile. Fra le attrazioni più gettonate sicuramente ci sarà la “Fattoria”, una zona allestita appositamente, con vitellini, galline ed altri animali da cortile. E ancora si potrà visitare la Mostra miciosa realizzata dagli allievi del Liceo Artistico Callisto di Lodi, e scoprire il magico mondo delle nostre amiche api con l’iniziativa “Adotta un arnia”. Ad allietare la giornata, il Punto ristoro di Miagolandia, che fra panini con le salamelle, buffet e dolci accontenterà tutti i palati. Anche menù vegetariani. Per supportare le attività di Miagolandia, il Mercatino Miagoloso e la grande sottoscrizione a premi. (In caso di maltempo la manifestazione si terrà il giorno 12 giugno alla stessa ora). Tutti i volontari ti aspettano. MIAGOLANDIA odv. Cascina Melegnanello – Strada Bettola-Sordio – Mediglia (Mi) Informazioni 348.98.59.353 - 335.10.49.181 - 348.75.46.622 - www.miagolandia.com