Microbo & bo130 - Expanded funtomentalism

Sono più di 40 le opere inedite e di diverso formato realizzate da Microbo e Bo130 esposte negli spazi della galleria Wunderkammern in Via Nerino 2. Simboli, archetipi, pattern ricorrenti, numeri, lettere, poesia, frasi, giochi di parole dialogheranno con il microcosmo invisibile di Microbo e con le oniriche e surreali visioni di Bo130. Una mostra-viaggio ai confini della realtà nelle parole degli autori: “In qualsiasi modo si voglia tradurre, la parola FunToMentalism ci conduce senza dubbio nei meandri tortuosi della mente, vuoi che sia un errore grammaticale (fundamentalism), un lapsus freudiano, una traduzione letterale o una frase in slang di un testo musicale. Ci è sembrato divertente presentare questo progetto con dei giochi di parole: “divertirsi con il mentalismo”, “così divertente da diventar matti”, “prendersi gioco della mente…”. Le opere presentate alla galleria Wunderkammern nascono come un gioco filosofico visuale ispirato alle Leggi Universali della Filosofia Ermetica e il titolo della mostra – Expanded FunToMentalism – si rifà al principio del Mentalismo o Legge dello Spirito, la prima della sette leggi, ovvero “Tutto è spirito, l'universo è mentale, in principio il Verbo”. L’Ermetismo ha le proprie radici in Egitto e nella Grecia Antica; il suo fondatore, Ermete Trismegisto, è una figura quasi mitica che riunisce in sé gli attributi delle divinità Thot e Ermes. Questa corrente filosofica è caratterizzata da una concezione olistica del cosmo secondo cui il mondo sarebbe governato da Sette Leggi Universali: la legge dello Spirito, dell’Analogia, della Vibrazione, della Polarità, del Ritmo, di Causa ed Effetto e del Genere. Microbo e Bo130, attratti da questa filosofia, intraprendono un nuovo viaggio alla ricerca dell' “illuminazione”, remixando la storia con espressioni contemporanee, intrecciando discorsi immaginari di storie vedute, udite, ballate, vissute e sognate. Come la tradizione ermetica vuole, non tutto è rivelato, solo l'occhio curioso e attento avrà accesso a ciò che non è svelato. Expanded FunToMentalism è la prosecuzione del percorso artistico iniziato nel 2021 con l’evento As above so below, in cui gli artisti hanno presentato le prime opere create appositamente per Wunderkammern attingendo alla Legge dell’Analogia che recita: “Come sopra, così sotto”. Il corpus principale della mostra è composto da opere di varie dimensioni create sia individualmente sia a quattro mani usando materiali diversi: oggetti recuperati in strada, pannelli e assi di legno, scarti di falegnameria, vecchie cornici prese da sgomberi di cantine, il tutto riassemblato in tele da dipingere dove il supporto diventa parte integrante dell’opera stessa. Entrambi gli artisti hanno uno stile pittorico molto marcato in cui coesistono astrazione e rappresentazione grafica e illustrativa. L'uso di collage, poster e stencil, lettere e disegni realizzati ad acrilico o vernice spray, si presentano come una moltitudine di strati dando vita così a un personale linguaggio visuale, criptico e spesso irriverente che vede la diversità, il confronto e il ribaltamento degli opposti come spunto per le loro creazioni. Bo130 e Microbo condividono da oltre vent’anni questo sodalizio artistico che li vede legati anche nella vita.