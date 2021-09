Mietta e Dado Moroni in concerto domenica 19 settembre al Blue note Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

È un incontro fortunato quello tra Mietta, una delle più belle voci italiane, e Dado Moroni, pianista e compositore jazz di fama mondiale per un viaggio spettacolare con un set musicale inedito, composto da alcune perle di musica internazionale e italiana. I due artisti saranno in concerto al Blue Note Milano domenica 19 settembre con un doppio set alle ore 20.30 e alle ore 22.30 (Biglietti disponibili sul sito del Blue Note Milano). Gli arrangiamenti di Dado Moroni e l’interpretazione inconfondibile di Mietta, trasporteranno il pubblico in un viaggio senza fine spaziando da CRY ME A RIVER, ET MAINTENANT a SENZA FINE, da CHE COSA C’È a INSENSATEZ fino ad arrivare a SICILY, senza quindi dimenticare la canzone napoletana, la tradizione d’autore francese e qualche sapore sudamericano, i due artisti vi stupiranno con una proposta musicale di alto prestigio in bilico tra pop colto, world music e jazz.