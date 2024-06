A Milano un intero weekend di sport con i Mi Games 2024

Prezzo non disponibile

Dal 13 al 16 giugno in piazza Sempione tornano i Mi Games, l'evento multisport più grande d’Italia che attende i giovani sporitivi per tornei di Calcio a 5vs5, Basket 3vs3 e Beach Volley 4vs4, dai 16 anni in su.

Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione sportiva prevede gare di qualificazione da giovedì a sabato (con spazio extra la domenica mattina) e partite ad eliminazione diretta la domenica pomeriggio.

I tornei

Sono numerosi i tornei previsti durante i Mi Games, come quelli di Calcio a 5vs5, Basket 3vs3 e Beach Volley 4vs4.

Per scoprire tutto il calendario, visitare il sito dedicato.

Le attività serali

Ogni sera, accanto alle partite dei 3 tornei principali, sarà protagonista una delle ormai classiche attività collaterali: calcio balilla, ping pong e beer pong, con l’immancabile show dello slam dunk contest durante il knockout stage di basket la domenica pomeriggio.

Inoltre, durante il giorno ci sarà lo spazio per i più piccoli (Mini Mi Games) e tante altre attività tutte da scoprire.

I kit Atleta

Tutti i partecipanti riceveranno il kit atleta, un must dal 2014: l’official supplier del materiale tecnico di gioco (e non solo) sarà sempre adidas, che vestirà da capo a piedi tutte le atlete e gli atleti.

L'idea

Il Mi Games è nato dall’intuizione di un gruppo di ragazzi milanesi, che nel 2014 decisero di creare una manifestazione che unisse calcio 5vs5, basket 3vs3 e beach volley 4vs4 in un unico luogo. L’evento è cresciuto nel tempo, fino a diventare quello che oggi è il più grande tour sportivo in Italia, coinvolgendo oltre 7.000 atleti e più di 900 squadre.