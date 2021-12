L'ONG ACRA organizza la nuova passeggiata interculturale MIGRANTOUR MILANO PORTA VENEZIA - dai Promessi Sposi al corno d'Africa.



EDIZIONE SPECIALE 19 dicembre 2021 dedicata alla Giornata Internazionale per i Diritti dei Migranti, GRATUITA, con prenotazione obbligatoria, scrivendo alla mail ? migrantour@acra.it



?? L’itinerario include la visita della Chiesa Ortodossa di Via San Gregorio, dell’albergo Diurno di Piazza Oberdan, di attività commerciali gestite da migranti di origine eritrea ed etiope e molto altro...



Per saperne di più su Migrantour Milano ? https://www.acra.it/migrantourmilano





La passeggiata fa parte della Rete Migrantour, percorsi di turismo urbano sostenibile alla scoperta dei quartieri più interculturali di Milano e non solo, attraverso gli occhi e le parole dei cittadini di origine lontana che li abitano.