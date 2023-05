Mika incanta 200 persone al Castello Sforzesco nell'anteprima di Piano City

Alle nove di mercoledì sera, al Castello Sforzesco, Mika è stato il protagonista dell'anteprima di Piano City Milano, edizione 2023. I 200 posti per l'anteprima erano in prenotazione dal 9 maggio (e sono andati esauriti quasi subito). Accompagnato dal pianoforte, Mika ha effettuato una performance esclusiva e studiata appositamente per il palcoscenico di Piano City. Per l'artista, che ha venduto oltre 10 milioni di album nel mondo, si è trattato anche di un'anticipazione dei 6 special events previsti per luglio in Italia (Cattolica, Perugia, Marostica, Matera, Chieti e Tarvisio).

Piano City, dopo la pandemia covid, torna in presenza con un calendario completo, dal 19 al 21 maggio, con 250 concerti: tornano, in particolare, quelli nelle case private. Confermate anche le 'piano lessons', incontri in cui i pianisti sveleranno i segreti del mestiere. Tra le tante in programma citiamo Carlotta Ferrari e il suo 'Tarantoy', brano scritto per l'orchestra di Toy Piano ideata da Piano City Milano (Rotonda della Besana, sabato 20, ore 11). E ancora Erik Bertsch e Luca Schieppati conversano su George Bejamin e Liszt (Museo della Scienza e Tecnologia, sabato 20, ore 18.30 e ore 20). E poi, ormai immancabile, il concerto all'alba, questa volta soltanto domenica: l'appuntamento è alle 5 di domenica 21 maggio, presso il piazzale del Cimitero Monumentale, con Demian Dorelli sulle note di 'My window', l'album-raccolta dei suoi brani inediti.