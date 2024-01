Mike Dawes at Legend Club

Dopo il trionfale tour Italiano dello scorso marzo come ospite speciale di Tommy Emmanuel - che ha toccato alcuni tra i teatri più importanti della nostra penisola - e protagonista dell’unica data italiana da headliner già promossa da BAM Booking, il fenomeno della sei corde Mike Dawes torna a grande richiesta per portare il suo SOLO show a tutti i fans italiani.



Votato “miglior chitarrista acustico del mondo” da Total Guitar Magazine e MusicRadar per due anni consecutivi (2017 e 2018), Mike Dawes è un Artista poliedrico ed eclettico, che con la sua musica disseminata di sfumature virtuosistiche e micro-tecniche ha conquistato l’attenzione e la stima di Rick Beato, celebre polistrumentista americano con un canale YT che ad oggi conta quasi 4 milioni di iscritti, dove la - bellissima - versione di “All Along The Watchtower” di Mike Dawes è stata vista da oltre 1 milione di persone.



Per farsi un’idea dell’impatto emotivo che la musica di Mike Dawes può generare, basta vedere come il celebre guitar teacher Michael Palmisano, fondatore di Guitargate, reagisce di fronte all’incredibile versione di “Jump” dei Van Halen suonata da Mike, visibile qui



Mike vanta inoltre collaborazioni con Plini, Jared Dines, Fink ed Edward Ong, solo per citare i più noti, oltre ad essere il chitarrista solista per Justin Hayward dei The Moody Blues.



Grazie alla sua incredibile versatilità è stato chiamato ad aprire il tour americano dei colossi del djent Periphery in veste di special guest il prossimo Novembre, dopo aver aperto i primi due sold-out shows del tour dei The Aristocrats rispettivamente a Parigi e Esch-Sur-Alzette, nonché l’unica data in UK della straordinaria chitarrista giapponese Ichika Nito.



Punto di riferimento per chitarristi e appassionati, Mike Dawes riesce a trasmettere con il suo sound trasversale una genuina carica che emoziona sia in studio che dal vivo, dove i suoi brani assumono una dimensione ancor più coinvolgente, specchio del grande carisma che Mike porta sul palco e che rende il suo concerto un’esperienza da vivere con occhi, orecchie e cuore spalancati.



Un Artista straordinario in grande ascesa, capace di far sembrare semplice ciò che in realtà e (quasi) impossibile, dove l'altissimo livello tecnico è al servizio della bellezza e non fine a se stesso.



Ecco di seguito i dettagli delle due date promosse da BAM Booking in occasione del “Europe 2024 Tour”:



>>> 19 FEBBRAIO 2024

Legend Club, Milano

Biglietti: https://link.dice.fm/w05ece8b5307

Evento FB: https://fb.me/e/32jUjZkYB



>>> 20 FEBBRAIO 2024

Spazio 211, Torino

Biglietti: https://link.dice.fm/t9f9bd134f5a

Evento FB: https://fb.me/e/2XWxTaiD1



