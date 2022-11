Dal 27 al 29 novembre torna la Milan Games Week & Cartoomics

Nuovi spazi, grandi storie, ospiti d'eccezione: è con queste premesse che torna anche nel 2022 Milan Games Week & Cartoomics, il grande evento prodotto e organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, in grado di unire il più importante appuntamento italiano dedicato ai videogiochi, agli esport, al digital entertainment e alla geek culture, con la storica manifestazione che da anni celebra il mondo del fumetto, dell'editoria e dell'intrattenimento.

Ad attendere la moltitudine di adulti e bambini mossi dalle loro passioni nerd e geek, una mole di special guest, videogiochi, fumetti, boardgame, mostre, contest e tornei mai visti prima d'ora.

Videogame

Ben due i padiglioni consacrati ai videogame, agli esport show e ai tantissimi creator, streamer e influencer protagonisti dell'evento. Più di 5mila mq saranno del tutto dedicati al gaming con centinaia di postazioni di gioco, un sogno ad occhi aperti per tutti quei videogiocatori che desiderano provare e acquistare a prezzi vantaggiosi le novità più recenti del mondo videoludico.

Fumetti

Il cuore pulsante della kermesse sarà il padiglione 12: qui fanno capolino i principali editori di fumetti, manga e graphic noverl, oltre ai più importanti giochi di carte, di ruolo e da tavolo, ma anche miniature, gadget e merchandising di ogni tipo.

Escape Room

Alla Milan Games Week & Cartoomics, entra in gioco anche la scienza. Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, lancerà in anteprima assoluta "M4RT3!", la prima escape room online dedicata a Marte e all'astronomia, realizzata in collaborazione con INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, con development e visual design curati da Marimento. Un percorso narrativo sulle tracce del celebre astronomo Giovanni Schiaparelli per scoprire i misteri del Pianeta Rosso, una vera dark room dove trovare un vero frammento di metorite marziano proveniente dal Museo di Scienza Planetarie Fondazione ParSeC.

Musica

In un contesto del genere, non può di certo mancare la buona musica. Ed è per questo che sull'immancabile Main Stage la protagonista sarà Radio 105, che porterà sul palco live show imperdibili. Come di consueto, ai più nerd ci pensa il leggendario Giorgio Vanni, che si esibirà in uno dei suoi concerti all'insegna delle grandi sigle dei cartoni animati.

Programma completo e biglietti

Per il programma completo e acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito web dell'evento.