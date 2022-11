Dal 25 al 27 novembre Milan Games Week & Cartoomics

Non perdere l’appuntamento in Fiera Milano a Rho dal 25 al 27 novembre: anche quest’anno eBay sarà Main Digital Partner di Milan Games Week & Cartoomics! In questi tre giorni incontreremo tantissimi gamer e collezionisti da tutta Italia, ed eBay sarà presente con uno stand dedicato ricco di sorprese.

Cosa troverete allo stand

Due postazioni da poter provare: una dedicata alle console e videogiochi Nintendo, e una per PC gaming MSI con giochi preinstallati, utilizzata anche per lo streaming del sito Multiplayer.

E poi due tavoli da gioco dedicati a trading cards e giochi da tavolo, in cui potrai giocare liberamente con i tuoi amici e con gli altri partecipanti.

Infine ci sarà uno spazio dedicato alle action figure, pensato sia per semplici appassionati sia per veri e propri professionisti del settore.

Tutte le postazioni saranno accompagnate da un QR code, tramite il quale potrai acquistare i prodotti direttamente su eBay.

Ma non è tutto! Avrai anche a disposizione una Instax per scattare un selfie con i tuoi influencer preferiti: ci saranno Cydonia, Kurolily, Sabaku, Playerinside e tanti altri.



Biglietti e prezzi

Sul sito ufficiale della manifestazione è possibile acquistare gli ingressi con diverse modalità e prezzi:

Biglietto intero - venerdì e domenica 25€, sabato 30€

Ridotto giornaliero (6-10anni) 12€

Abbonamento 65€

I bambini con età inferiore ai 6 anni compiuti e le persone diversamente abili (con un accompagnatore, nel caso in cui non possano visitare in autonomia la manifestazione), hanno diritto a entrare gratuitamente. Il biglietto omaggio potrà essere richiesto presso le casse dell’evento durante i giorni di manifestazione, mostrando un documento di identità e l’eventuale certificato di disabilità. Le casse on site chiuderanno1 ora prima del termine della manifestazione.La biglietteria online chiuderà domenica 27 novembre alle ore 17.30.