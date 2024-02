Dal 17 febbraio al 15 giugno 2024 Auxologico Procaccini (via Niccolini 39 - Milano) ospita una nuova esposizione d’arte: Milan l’è on Gran Milan. Scatti dei Fotografi di Milano PhotoLab.



LA MOSTRA

Una mostra fotografica in cui si avvicenderanno nell’arco di quattro mesi oltre 20 fotografi dell’Associazione Culturale Milano PhotoLab APS - ETS.



Saranno esposte immagini della citta? di Milano, sotto vari aspetti, vista con la sensibilita? e lo sguardo dei diversi fotografi e realizzate in periodi diversi. E? un’ode visiva alla vitalita?, alla diversita? e multiculturalità di questa straordinaria metropoli.



Si alterneranno immagini di periferie, angoli segreti, botteghe storiche, luoghi di culto. Si scoprirà l’essenza romantica della citta? e l’amore manifestato in tutte le sue forme, incluso il tenero legame tra i milanesi e i loro fedeli amici a quattro zampe.



INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

La presentazione e l’apertura della mostra si terranno sabato 17 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso Auxologico Procaccini (Via Niccolini 39, Milano), con gli interventi di:



Mario Colombo – Presidente di Istituto Auxologico Italiano

Nino Ferrante – Presidente di Milano PhotoLab

Lucia Esposto – Fotografa di Milano PhotoLab

Anna Scavuzzo – Vicesindaco del Comune di Milano



DOVE E QUANDO

Vieni a scoprire "Milan l’è on Gran Milan. Scatti dei Fotografi di Milano PhotoLab" presso la sede di Auxologico Procaccini, in via Niccolini 39 angolo via Procaccini a Milano (M5 Monumentale).



La mostra avrà luogo dal 17 febbraio al 15 giugno 2024,

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 17.00.



Ingresso libero e gratuito



AUXOARTE

AuxoArte e? un progetto nato negli anni 2000 con l’obiettivo di accrescere ancor di più il legame di Auxologico con i territori in cui ha le proprie strutture sanitarie. L’Ospedale, il Poliambulatorio, il Centro di Ricerca si aprono all’arte, alla sua bellezza ed ai suoi messaggi profondi. Così, mentre si è in sala di attesa, lungo i corridoi dei reparti e degli ambulatori, nelle hall e negli spazi comuni, i pazienti, gli accompagnatori ed il personale di Auxologico potranno anche ammirare opere d’arte, in forme espressive diverse. Essere vicini al territorio significa per Auxologico anche esserne parte attiva, favorendo iniziative culturali e di promozione dell'arte mettendo a disposizione di enti no profit le proprie sale riunioni e di formazione.



MILANO PHOTOLAB APS-ETS

Milano PhotoLab APS-ETS e? un’Associazione culturale milanese, senza fini di lucro, che promuove la fotografia come linguaggio espressivo e come mezzo per diffondere cultura fotografica. “Abbiamo iniziato come gruppo fotografico Facebook ma non siamo “social”. Puo? sembrare un paradosso, ma per noi il web e? solo il mezzo, il fine e? promuovere l’interazione tra gli iscritti, organizzando uscite, viaggi fotografici, progetti di fotografia sociale, eventi anche in esclusiva, workshop, corsi di fotografia, percorsi didattici mirati e mostre fotografiche”.



“Noi fotografi abbiamo la capacita? di fermare un attimo del tempo, catturare istanti preziosi della nostra esistenza, trasformando momenti fugaci in immagini che diventeranno ricordo o testimonianza per i posteri. Con questa mostra presentiamo le mille sfaccettature della nostra citta?, la sua storia, bellezza e identita?”.