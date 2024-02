Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Una mostra fotografica in cui si avvicenderanno nell’arco di quattro mesi oltre 20 fotografi dell’Associazione Culturale Milano PhotoLab APS - ETS. Saranno esposte immagini della città di Milano, sotto vari aspetti, vista con la sensibilità e lo sguardo dei diversi fotografi e realizzate in periodi diversi. È un’ode visiva alla vitalità, alla diversità e multiculturalità di questa straordinaria metropoli. Si alterneranno immagini di periferie, angoli segreti, botteghe storiche, luoghi di culto. Si scoprirà l’essenza romantica della città e l’amore manifestato in tutte le sue forme, incluso il tenero legame tra i milanesi e i loro fedeli amici a quattro zampe. INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA La presentazione e l’apertura della mostra si terranno sabato 17 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso Auxologico Procaccini (Via Niccolini 39, Milano), con gli interventi di: Mario Colombo – Presidente di Istituto Auxologico Italiano Nino Ferrante – Presidente di Milano PhotoLab Lucia Esposto – Fotografa di Milano PhotoLab Anna Scavuzzo – Vicesindaco del Comune di Milano DOVE E QUANDO Vieni a scoprire "Milan l’è on Gran Milan. Scatti dei Fotografi di Milano PhotoLab" presso la sede di Auxologico Procaccini, in via Niccolini 39 angolo via Procaccini a Milano (M5 Monumentale). La mostra avrà luogo dal 17 febbraio al 15 giugno 2024, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle 17.00. Ingresso libero e gratuito