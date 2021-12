I milanesi al Festival di Sanremo 2022: Mahmood (con Blanco), le Vibrazioni, D'Amico e Rkomi

Sono stati decisi i cantanti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2022. Tra loro alcuni milanesi. Primo tra tutti Mahmood, cresciuto al Gratosoglio, vincitore dell'edizione 2019, che si esibirà in coppia con il bresciano Blanco. Poi altri rapper: Rkomi, classe 1994, del quartiere Calvairate, e il quarantunenne Dargen D'Amico. Tornano infine ad esibirsi all'Ariston le Vibrazioni, band milanese ormai con una solida carriera.

Ed ecco gli altri prescelti: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Fabrizio Moro, Irama, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e HU, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista e Ana Mena. A tutti loro si aggiungeranno due artisti che verranno scelti nella serata del 15 dicembre dedicata a “Sanremo Giovani”.

Non sono mancate le polemiche: quest'anno riguardano la partecipazione di Ana Mena, cantante spagnola, già ospite a Sanremo 2020, che vanta collaborazioni con artisti italiani come Rocco Hunt. Ana Mena, ovviamente, canterà in italiano e va detto che per Sanremo non è affatto la prima volta. Senza considerare la doppia partecipazione obbligatoria, in vigore negli anni '60 e '70, quando non era raro un ospite straniero che affiancava un artista italiano, basti solo pensare al secondo posto dell'adolescente Luis Miguel, messicano nato a Porto Rico, a Sanremo 1985 (in solitaria).