Milano, 1000 pasti gratuiti consegnati ai dipendenti dei centri direzionali Bodio e Centro Leoni

Consegnati a Milano 1000 pasti gratuiti ai dipendenti dei centri direzionali Bodio e Centro Leoni. L’iniziativa, realizzata da Sodexo, ha visto la consegna, attraverso un’ape car, a tutti i professionisti del mondo urban milanese di 500 pasti al Bodio Center e di 500 pasti presso il Centro Leoni. L’azienda, leader mondiale nei servizi che migliorano la qualità della vita, per accompagnare il progressivo rientro in ufficio e in un mondo del lavoro sempre più digitale e flessibile, proprio a Milano ha deciso di inaugurare “Brio!”, il nuovo servizio di food delivery pensato per uffici e PMI. Circa 1000 dipendenti dei due centri direzionali milanesi hanno provato un assaggio dei menù creati dagli esperti nutrizionisti e gastronomi della Food Intelligence con ingredienti freschi e di alta qualità e realizzati per soddisfare tutti i gusti, fino a quelli vegetariani e vegani. In più i piatti sono confezionati e consegnati in un’ottica sostenibile: le confezioni (box e shopper personalizzate), i contenitori e le posate utilizzati sono ecosostenibili e allo stesso tempo le consegne vengono effettuate direttamente dal personale Sodexo