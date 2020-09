"Milano Art Week": una settimana di mostre e incontri d'arte gratuiti. Il programma

Da lunedì 7 a domenica 13 settembre arriva la Milano Art Week, la rassegna di arte contemporanea dedicata alle nuove forme dell’arte visiva. Una settimana di incontri e mostre d'arte che ruotano intorno alla prestigiosa fiera internazionale Miart - quest'anno in versione interamente digital - e dedicata all'esplorazione della creatività artistica.

Il programma

Il ricco programma di Art Week prevede inaugurazioni, aperture straordinarie, visite guidate, performance, iniziative speciali e mostre che coinvolgono l’intera città (musei, sedi espositive, istituzioni). Tra le numerose sedi coinvolte: l'Acquario Civico, il Parco delle Sculture, la Fondazione Arnaldo Pomodoro, la Fondazione Stelline e il Museo del Novecento.

Le Gallerie d’Italia esporranno per l'occasione la collezione permanente, mentre la Fondazione Stelline riaprirà la mostra fotografica “Ganga ma” di Giulio de Sturco. Al Museo Diocesano sarà possibile visitare unicamente le due esposizioni temporanee, una dedicata a Gauguin, Matisse, Chagall e una sulla personale della fotografa Inge Morath. L’associazione culturale di Casa Testori, infine, metterà a disposizione del pubblico le mostre già aperte, Sit Down to Have an Idea di Andrea Bianconi, dedicata alle ispirazioni nate dalla sua poltrona d’artista e "Marina Abramovic. Estasi 2019".

Oltre agli appuntamenti di arte diurni, la Art Week prevede anche la serata ArtNight, sabato 12 settembre, dedicata agli spazi non profit.

E' possibile visitare l'intero programma di Art Week on-line sul sito dedicato.