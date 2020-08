Torna Milano Artweek 2020: programma ed eventi gratis

Un’edizione speciale per Milano ArtWeek 2020 che, dalla sua originaria collocazione primaverile, a causa dell’emergenza sanitaria slitta a settembre, dal 7 al 13. Anche quest’anno il Comune di Milano|Cultura promuove e coordina una settimana di mostre, inaugurazioni e iniziative dedicate al mondo dell’arte contemporanea, molte delle quali fruibili in presenza, sempre in collaborazione con miart, la fiera internazionale e di arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano che per questa edizione sarà realizzata in versione digitale (www.miart.it), in attesa della prossima già programmata per l’aprile 2021.

Il modello resta lo stesso: istituzioni, fondazioni, soggetti pubblici e privati sono coinvolti nella costruzione di un calendario di iniziative dedicate all’arte moderna e contemporanea e partecipano aprendo al pubblico i propri spazi espositivi oppure offrendo contenuti di approfondimento on line e in streaming. Tra le novità di quest’anno, la presenza associata di un gruppo di importanti gallerie d’arte contemporanea milanesi che, in occasione di Milano ArtWeek, mercoledì 9 terranno aperti i loro spazi dalle 15 alle 22 per una “maratona” con una serie di eventi speciali (www.milanoartcommunity.it). “Anche quest’anno abbiamo voluto mantenere questo importante appuntamento con l’arte contemporanea per dare il segno della vitalità delle istituzioni e delle gallerie che operano nel settore, pur con tutte le limitazioni che l’emergenza sanitaria impone – afferma l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. Questa quarta edizione di Milano ArtWeek conferma l’obiettivo strategico dell’alleanza tra pubblico e privato che Milano ha saputo costruire negli ultimi anni, coinvolgendo nella programmazione della vita culturale della città istituzioni e operatori, curatori e artisti che trovano qui il modo e lo spazio per esprimere il loro pensiero creativo e realizzarlo in piena libertà, nel quadro di una solida regia pubblica”. Confermata anche nel 2020 la main partnership con Banca Generali che offre al pubblico l’ingresso gratuito al Museo del Novecento durante tutta la giornata di sabato 12 settembre (l’ingresso è contingentato ed è consigliata la prenotazione su (https://museicivicimilano.vivaticket.it), oltre ad arricchire il calendario di iniziative digitali della Milano ArtWeek con una mostra fotografica virtuale a scopo benefico sulla Venezia del lockdown ritratta da Michele Alassio (sul sito www.ourdarkesthour.it).

“Siamo orgogliosi di affiancarci al Comune di Milano per tornare a sostenere e promuovere un’iniziativa d’eccellenza che negli ultimi anni ha avuto grande successo avvicinando migliaia di persone alle mostre e alle collezioni importanti custodite nella città – dichiara Michele Seghizzi, Direttore Marketing e Comunicazione di Banca Generali –. Le sfide per la ripresa in un anno così difficile e complesso passano anche dalla circolazione di idee e il contributo dell’arte e della città di Milano in tale direzione rappresentano uno sforzo e un esempio ammirevole”.

Tutte le iniziative

Tante le iniziative “dal vivo” nel programma della Milano ArtWeek 2020, a partire dalle performance ospitate dal PAC Padiglione d’Arte Contemporanea all’interno della rassegna “Performing PAC. Made of Sound”, fino alle molte nuove mostre allestite in diversi sedi. Il Museo del Novecento, oltre al focus sul pittore astrattista Valentino Vago, vede durante questa settimana l’esposizione dell’opera vincitrice del Premio Acacia e l’apertura della personale dedicata a Franco Guerzoni, dal titolo “Accudire il frammento”; mentre a Palazzo Reale nell’Appartamento dei Principi apre mercoledì 9 “Out of the blue”, un viaggio nella tradizione della calligrafia compiuto da sei artisti cinesi contemporanei che si sono lasciati ispirare dal medium Alcantara®.

Allo Studio Museo Francesco Messina si passano il testimone le artiste Maria Cristina Carlini (fino all’8) e Roberta Colombo (dal 10), mentre la Casa Museo Boschi Di Stefano fino al 13 settembre espone una serie di opere grafiche inedita di Ugo La Pietra e il progetto espositivo “Acqua Fuoco Plastica Metalli” di Giovanna Giachetti. Il Museo della Scienza e Tecnologia propone la mostra fotografica “Milano Città Aperta” (dall’8) e “La voce dei metalli”, monografica di Roberto Ciaccio; mentreCasa degli Artisti ospita l’intervento “Casa delle Artiste” degli artisti del collettivo Gina X, realizzata ad hoc per Milano ArtWeek 2020; così come progetti speciali - fisici o virtuali - sono stati pensati e realizzati per questa edizione da Futurdome, Dimora Artica, Fondazione Pini, Assab One e Mars Milano. Il Comune di Milano partecipa ad ArtWeek 2020 non solo con i suoi istituti culturali – PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Museo del Novecento, Palazzo Reale, Studio Museo Francesco Messina, Casa Museo Boschi Di Stefano, Acquario Civico – ma anche con il progetto d’arte pubblica Artline Milano, che durante questa edizione vedrà l’inaugurazione di altre due opere: “New Times for Other Ideas / New Ideas for Other Times” di Maurizio Nannucci e “Beso” di Wilfredo Prieto.

L’inaugurazione si svolgerà mercoledì 9 alle ore 19 presso il Parco di Citylife. Le due sculture si andranno ad aggiungere alle prime sei già installate all’interno del parco, e già sono in lavorazione, tra le altre, le opere di Rossella Biscotti, Shilpa Gupta, Adelita Husni-Bey, Jeremy Deller, Mario Airò, Alfredo Jaar, Kiki Smith. Info e altre iniziative legate al progetto su www.artlinemilano.it. Anche Fondazione Prada, Pirelli Hangar Bicocca, La Triennale, Gallerie d’Italia, Fondazione Stelline, Museo Diocesano, Casa Testori sono protagonisti della Milano ArtWeek 2020, proponendo le proprie collezioni ed esposizioni temporanee d’arte moderna e contemporanea: giornate a ingresso gratuito, contenuti video speciali, dirette streaming e altro ancora sono in calendario nelle diverse sedi durante tutta la settimana, per maggiori informazioni consultare il sito www.milanoartweek.it. Per gli orari di apertura delle mostre nella settimana dal 7 al 13 settembre consultare i siti web delle istituzioni. I musei civici resteranno aperti tutti i giorni dall’ 8 al 13 settembre. Confermata anche quest’anno l’Art Night nella serata di sabato 12 settembre, con l’apertura straordinaria di alcuni spazi no-profit che aprono gratuitamente le loro porte ospitando eventi speciali dedicati all’arte contemporanea. Programma completo qui.