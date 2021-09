Milano Art Week, la settimana dedicata all'arte torna a Milano con appuntamenti imperdibili

Dal 13 al 19 settembre torna Milano ArtWeek, la settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea.

La manifestazione

Frutto della stretta collaborazione con miart e con le principali istituzioni pubbliche e private milanesi che si occupano di arte contemporanea. ArtWeek propone un ricco programma di esposizioni, iniziative, performance, inaugurazioni e aperture speciali che attrae ogni anno un pubblico milanese, europeo e internazionale.

Anche quest’anno questo appuntamento con l’arte contemporanea dà il segno della vitalità delle Istituzioni e delle gallerie che operano nel settore, importante volano per la ripartenza della città e del suo sistema culturale. Tutti i soggetti coinvolti partecipano aprendo i propri spazi espositivi e offrono, ove non sia possibile farlo in presenza, contenuti di approfondimento on line e in streaming.

Programma

Dal Castello Sforzesco alla Fondazione Pini, da Palazzo Reale alla Fondazione Stelline, sono numerosi i luoghi di Milano che ospiteranno mostre, performance e incontri dedicati all'arte.

Per scoprire l'intero programma visitare il sito dedicato.