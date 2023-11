Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

AMO la Vita dal 1980 si impegna ogni giorno nell’accogliere e supportare i mati oncologici fragili, sostenere la ricerca clinica, promuovere attività complementari alla medicina sia in ospedale sia sul territorio per un miglioramento della qualità di vita della persona malata e dei suoi familiari. Per la raccolta fondi, è stata organizzata anche quest’anno una cena natalizia a cui tutti siamo invitati, venerdì 24 novembre, presso la Fondazione Pino Cova, in via L. Caroli 12, Milano ore 20.15 I partecipanti potranno godere oltre che di un ricco menu, anche di un concerto del musicista Enea Leone su musiche del Maestro Ennio Morricone. Donazioni a partire da € 100. Per prenotare: info@amolavtaodv.it- tel. 0240222118. Durante il corso della serata il Presidente della Associazione Giuseppe Villarusso racconterà le attività svolte negli ultimi due anni e aggiornerà i presenti su nuovi progetti e obiettivi per il prossimo anno. Anticipiamo alcuni dati dei servizi erogati nel 2023: Accoglienza: presenza di volontari nelle sale d’attesa 3 giorni alla settimana per supportare, ascoltare e contenere le preoccupazioni di circa 1500 malati oncologici e loro familiari in attesa delle visite e terapie. Servizio trasporto: effettuate 305 corse con il taxi, 83 accompagnamenti con l’auto dell’Associazione e 380 trasporti attrezzati per veicolare carrozzine e interventi in situazioni di particolare fragilità di deambulazione. Sevizio di fisioterapia: 19 pazienti oncologici hanno usufruito del servizio di assistenza del fisioterapista a domicilio. Progetto parrucche della solidarietà: 30 persone hanno ricevuto un sostegno emotivo nella fase di cura e sono state e consegnate altrettante 30 parrucche L’Associazione ha facilitato il percorso di cura di 15 malati fragili, accompagnandoli e presenziando alle visite di controllo, alle terapie, coordinando i servizi assistenziali e legali sul territorio, assistendoli nell’organizzazione dei farmaci da assumere e degli esami effettuare. Grazie alla raccolta fondi in memoria di Marco C. è stato donato al reparto di oncologia del San Carlo un Analizzatore Ematologico: nell’ultimo anno sono stati analizzati circa 800 campioni di sangue riducendo di 2 ore i tempi di attesa da parte del paziente per accedere alle terapie. È stato attivato un laboratorio di disegno nella sala d’attesa del Presidio San Carlo per stimolare i malati ad esprimere attraverso l'arte e la manualità le proprie emozioni e il proprio sentire. Il percorso è gestito settimanalmente da un’esperta di laboratori esperienziali. Si sono svolti molti incontri a cui hanno partecipato con entusiasmo e curiosità circa 75 pazienti. In collaborazione con il reparto di dietologia, sono stati organizzati 2 incontri al mese sulla “Nutrizione Oncologica” condotti da un medico nutrizionista che ha visto la partecipazione di 120 persone alle quali è stato distribuito un opuscolo specifico per il paziente oncologico. Tale attività è stata svolta principalmente presso il Day Hospital dell’Ospedale San Paolo. Per chi vuole essere al fianco del malato e dei familiari con AmolaVita ecco come donare: AMO la Vita ODV Via Pio, II 3 20153 Milano www.amolavitaodv.it Bonifico bancario – Banca Intesa San Paolo: IT39I0306909563100000016139 – Conto Posta: n° 1036953204 - Ci prendiamo cura del tuo 5x1000 – CF 04764100154