Mercatini e avvento Milano 26 novembre 2022

Con l’inizio dell’Avvento, domenica 13 novembre, secondo il calendario ambrosiano, a Milano sono numerosi gli appuntamenti in programma per famiglie e bambini. Il complesso storico di Santa Maria alla Fonte, lungo il naviglio Pavese, affidato dal 2009 a una comunità di Frati Minori Cappuccini, sarà sede di iniziative tra cultura, solidarietà e gioiosa attesa del Natale (via della Chiesa Rossa, 55 -Metro Linea Rossa- fermata Abbiategrasso). Dal 22 novembre, i milanesi sono invitati a portare al convento articoli per la casa, bigiotteria, elementi di arredo, libri, giochi, etc. (consegne: Fra Mauro Miselli, cell 3356810133), per arricchire il mercatino solidale “Curiosando” che si terrà poi sabato 26 novembre nel salone adiacente la chiesa. Ogni anno questo shopping non delude chi ama il vintage, l’usato di qualità, la riscoperta di oggetti vari e vecchie cose. In offerta anche delizie per la tavola di Natale come i salumi delle aziende di Norcia, vittime del terremoto del 2016, marmellate delle Suore Trappiste di Vitorchiano, miele, panettoni e altre golosità dolci e salate. Da non perdere gli splendidi presepi artigianali realizzati in diverse misure dalle sapienti mani di Roberto Cislaghi, già collaboratore della onlus dei Frati Cappuccini di Lombardia, Missioni Estere, e artigiano per passione da trent’anni. Il mercatino resterà aperto tutti i sabati e le domeniche, il 7 e 8 Dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; a seguire, venerdì 2 e martedì 6 Dicembre dalle 16 alle 18. Domenica 27 novembre, ore 15.30: la prof.ssa Enrica Garlati, docente di storia e presidente del Comitato Chiesa Rossa condurrà i partecipanti alla scoperta delle vestigia e delle opere d’arte della chiesa. Per partecipare è richiesta solo l’iscrizione via email: rettoria@santamaria-allafonte.it. Domenica 4 dicembre, ore 15.30: Laboratorio Presepi per i bambini, guidato dall’artigiano Roberto Cislaghi dove si impareranno le tecniche per costruire il presepio (Offerta libera). Per iscriversi: fra.mauro@missioni.org Ore 17.30 merenda tutti insieme Sabato 17 dicembre, 17.30- 19.30 e domenica 18, 9-13: Vendita delle Stelle di Natale, la pianta ornamentale simbolo delle feste sarà disponibile su offerta a partire da € 15. I proventi di tutte le attività saranno devoluti ai lavori di manutenzione della chiesa Santa Maria alla Fonte, indispensabili per tenere vivo questo luogo di culto, capolavoro neoromanico del X secolo, sorto sopra le fondamenta di un sacello paleocristiano, oggi quanto mai prezioso. Immersa in una vasta oasi verde (di cui è responsabile il Comune di Comune di Milano) con un parco, un giardino attrezzato per i bimbi piccoli, una splendida biblioteca pubblica e un bar affacciato su un porticato, gestito da una cooperativa sociale, la struttura, grazie anche all’operosità dei Cappuccini a cui è affidata, e al Comitato di volontari che dal 1988 si spende per per sostenerne l’uso pubblico, contribuisce a fare del sito un cuore pulsante che attrae giovani, famiglie, anziani intorno ai valori universali dell’incontro, della condivisione, di una dimensione ancora umana della vita cittadina. Per informazioni: misellimauro1@gmail.com