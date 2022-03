La settimana della bellezza arriva a Milano

Dal 3 all’8 maggio arriva in città la Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere.

Milano Beauty Week è un’iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, dedicata a promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico e mettere in luce le peculiarità della filiera cosmetica italiana.

L’evento

Il progetto culturale è ideato per promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico e mettere in luce le peculiarità della filiera cosmetica italiana, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive e distributive, passando per le aziende di packaging, materie prime e macchinari.

La prima edizione di Milano Beauty Week presenterà con un ricco programma di attività, anche esperienziali, che animeranno le vie, le piazze e gli spazi commerciali del capoluogo lombardo.

Imprenditori, operatori ed esperti del settore, appassionati di beauty, professionisti dell'estetica e dell'acconciatura, cittadini e visitatori saranno i protagonisti de La settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere.

Dal dentifricio al sapone, dalla schiuma da barba allo shampoo, senza dimenticare profumo e make-up, ogni individuo utilizza quotidianamente almeno otto cosmetici. Dai gesti legati all'igiene, passando per idratazione e protezione, i prodotti per la cura di sé sono indispensabili alleati per il benessere e l'autostima di ognuno, in ogni età della vita.

Innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione: questi i temi-guida di un appuntamento inedito, che mira a diventare una ricorrenza collettiva annuale.

Il programma

Tra corner, percorsi olfattivi, dibattiti, storie di mestieri e laboratori floreali, il programma della settimana è ricco e articolato, da scoprire sul sito dedicato.

Il Beauty Village

L'iniziativa si rivolge al pubblico con un'offerta, anche digital, di talk, laboratori esperienziali, iniziative charity, percorsi tematici, iniziative, non solo presso lo storico Palazzo Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo, che sarà sede del Beauty Village aperto alla città durante i sette giorni della manifestazione, ma anche presso altre location e spazi commerciali.

L'iniziativa è patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Camera Nazionale della Moda Italiana, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.