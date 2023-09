Milano Beauty Week 2023, tutti gli appuntamenti da non perdere

Dal 26 settembre al 2 ottobre a Milano torna la Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere. Milano Beauty Week è un’iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

La manifestazione

Milano Beauty Week torna ad animare il capoluogo lombardo con un ricco e articolato palinsesto che, come per la precedente edizione, si propone di coinvolgere la cittadinanza, guidandola alla scoperta di una filiera che si colloca tra le eccellenze del made in Italy e coi suoi prodotti indispensabili accompagna quotidianamente nei gesti legati all’igiene, alla cura di sé, al benessere, alla prevenzione e alla protezione.

In questa seconda edizione “raddoppiano” gli hub principali de La settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere: accanto all’ormai tradizionale beauty village all’interno dello storico Palazzo Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo, anche Palazzo Castiglioni, gioiello del Liberty italiano, accoglierà nei suoi spazi gli appuntamenti di Milano Beauty Week 2023.

Inoltre, l’intera città abbraccerà questo progetto culturale con iniziative disseminate in numerose altre location, spazi commerciali, luoghi d’arte e di cultura.

Arricchiranno il palinsesto di Milano Beauty Week anche gli eventi curati direttamente dalle aziende cosmetiche, dalle realtà distributive, commerciali e di servizi del settore cosmetico, aderenti al progetto.

L’accesso agli eventi di Milano Beauty Week è gratuito e aperto al pubblico; per alcuni appuntamenti è necessaria la registrazione o sono indicate specifiche modalità di partecipazione.

Programma

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.