Milano bookcity: who are you con Eleonora Bagarotti e antonio pellegrini

Venerdì 18 novembre, ore 17:00, nell'ambito di Milano Bookcity, si svolgerà presso Art Marginem concept room (Via W. Tobagi 13, Milano) un incontro dedicato alla band dei leggendari The Who, intitolato “Who Are You”. Antonio Pellegrini, autore del volume "The Who. Long Live Rock" edito da Arcana Edizioni, insieme alla giornalista e scrittrice Eleonora Bagarotti, intervistati da Luciano Bolzoni per Art Icon, racconteranno la celebre band paladina del British rock.

Gli Who sono uno dei più importanti gruppi nella storia del rock: innovativi, creativi, devastanti e distruttivi, ma allo stesso tempo profondi e intensi. Il cantante Roger Daltrey ha dato voce e immagine al modello del rock singer. La follia creativa del batterista Keith Moon, le schitarrate e gli esperimenti ai synth di Pete Townshend, nonché il virtuosismo del bassista John Entwistle hanno contribuito a costruire un’entità rock di rara potenza.

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, The Who hanno pubblicato quattro album – Tommy, Who’s next, Live at leeds e Quadrophenia – che sono diventati pietre miliari nella storia della musica. I filmati delle performance al Monterey Pop Festival, a Woodstock, e all’Isle of Wight Festival hanno contribuito a costruire l'immaginario dei concerti rock



Il libro "The Who. Long Live Rock", intitolato come una canzone della band, celebra il mito degli Who con uno sguardo al contesto sociale e musicale. Il volume è arricchito dalle testimonianze dei fan italiani e da alcuni contenuti esclusivi: una chiacchierata informale con Kenney Jones (ex componente degli Who), una testimonianza di John Dalton (bassista dei Kinks) e un’intervista a Simon Townshend (fratello di Pete e membro della Who Touring Band) a cura di Athos Enrile. Prefazione di Antonio Bacciocchi.