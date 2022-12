Milano cantautori @ arci bellezza for mmw 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano Cantautori è la Casa dei Cantautori e delle Cantautrici in città. La prossima tappa sarà quella di Sab 26 novembre nell’ambito della Milano Music Week '22 Un luogo, uno spazio, un'atmosfera per artisti ed appassionati di musica cantautorale che si scambiano e conoscono. Sul palco, alcuni straordinari artisti ed artiste del panorama cantautorale indipendente. Un format pensato per dare voce a tutte quelle realtà di musica inedita che intendano proporre e promuovere la propria arte davanti ad un pubblico attento, sensibile e caloroso. Lo spettacolo si sviluppa in tre atti: 1. Open Mic iniziale - da prenotare in loco 2. Milano Cantautori - 8 artisti del panorama cantautorale italiano. Si esibiranno con 2 brani a testa: Denoise, Nolo, OttoxOtto, Cecilia,Darte, Valentina Brozzu, Effenberg, Senza Cri 3. Open Mic finale - da prenotare in loco Starting pre-show alle 20:30 con Open Mic in apertura agli 8 Artisti che si esibiranno dalle 21:30. A seguire un altro Open Mic per il gran finale fino al closing delle ore 00.30 circa. L’iscrizione all'opening avverrà in lista all'apertura porte (ore 19:45), fino ad esaurimento posti. La magica notte di Milano Cantautori e della Milano Music Week sta per tornare. “Scegliete voi se avere le orecchie sul cuore, o il cuore nelle orecchie”. Ci ascoltiamo lì. Ingresso con Tessera Arci